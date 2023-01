Cade il Napoli | sprofonda Dazn Ma solo la prima è una notizia Garanzini

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Peggio il, su La Stampa, non ha dubbi.il, malaè una. La seconda non è che l’ennesima puntata di una saga inguardabile, per l’appunto: ma capace sempre di rinnovarsi, se è vero che quest’ultimo black-out è arrivato subito dopo l’aumento di prezzo dell’abbonamento. È stata l’Inter a interrompere l’imbattibilità della sola squadra europea che ancora non conosceva sconfitte: e veniva anzi da 11 vittorie consecutive. Con pieno merito, perché ci ha provato con maggior convinzione sin dal via e riprovato nella ripresa con crescente intensità, una volta messo a fuoco che ilnon era quello se non nelle intenzioni: e nelle ...

IlNapolista

Catanzaro, l'unica squadra d'Italia ancora imbattuta La sconfitta delnel posticipo della 16giornata contro l'Inter di Simone Inzaghi, consente al Catanzaro di restare l'unica La squadra giallorossa, nel girone C di Serie C, vedo ancora lo 0 alla voce 'sconfitte'.Il1 - 0 a San Siro contro l' Inter , sotto il colpo di testa di Edin Dzeko al minuto 56. In allegato l'ampia fotogallery curata da Ciro De Luca per CalcioNapoli24. INTER -1 - 0 - ... Cade il Napoli, sprofonda Dazn. Ma solo la prima è una notizia ... Dopo 16 giornate si interrompe il cammino perfetto del Napoli che cade per la prima volta in campionato nel big match di apertura del 2023 contro l'Inter. Al termine… Leggi ...Gufi in delirio. Alla ripresa del campionato, il Napoli subisce la prima sconfitta. Cade su campo dell'Inter (0-1). Il Milan si avvicina a 5 punti. La sfida-scudetto si riaccende. Due tiri in porta. F ...