Agenzia ANSA

Ildi unè stato avvistato nelle acque antistanti la scogliera di Cala Uccello a Lampedusa. A chiamare i vigili del fuoco del distaccamento isolano sono stati i carabinieri. Per ...Ildi unè stato avvistato nelle acque antistanti la scogliera di Cala Uccello a Lampedusa. A chiamare i vigili del fuoco del distaccamento isolano sono stati i carabinieri. Per ... Cadavere migrante avvistato in mare a Lampedusa - Cronaca Il cadavere di un migrante è stato avvistato nelle acque antistanti la scogliera di Cala Uccello a Lampedusa. A chiamare i vigili del fuoco del distaccamento isolano sono stati i carabinieri. Per proc ...Per procedere al recupero della salma si stanno recando nella zona i pompieri e una motovedetta della Guardia costiera ...