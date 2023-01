' Buu' razzisti | la Lazio si dissocia ma sono in arrivo sanzioni | ecco cosa rischia

La Gazzetta dello Sport

Con la gara interrotta dall'arbitro Marinelli a metà ripresa: lo speaker dello stadio ha comunicato che la partita sarebbe stata sospesa definitivamente in caso di ulteriori cori. Un'altra ..."Quanto accaduto ieri allo stadio di via del Mare di Lecce è vergognoso. Vedere un campione del calibro di Samuel Umtiti abbandonarsi alle lacrime per gli ululati e iprovenienti dal settore dei tifosi laziali è una scena che non si può più sopportare nel 2023. A lui e al suo compagno di squadra Banda, bersagliato anch'egli da cori ignobili, va tutta ... "Buu" razzisti a Umtiti e Banda, la Lazio si dissocia ma rischia: in arrivo sanzioni Nel primo pomeriggio di oggi, la società capitolina ha diramato un comunicato sui buu razzisti uditi ieri al Via del Mare all’indirizzo di Lameck Banda e Samuel Umtiti. Questa la nota diramata dalla S ..."Ieri sera il campionato è ripartito onorando Pelé ma insultando ferocemente Napoli e Maradona fuori lo stadio San Siro" ...