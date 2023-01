(Di giovedì 5 gennaio 2023)senza pace. Alla ripartenza del campionato, brusco scivolone della squadra di Sarri a Lecce tra la cornice indecorosa dei coririvolti dal settore ospiti del Via del Mare ai giocatori ...

La Gazzetta dello Sport

Con la gara interrotta dall'arbitro Marinelli a metà ripresa: lo speaker dello stadio ha comunicato che la partita sarebbe stata sospesa definitivamente in caso di ulteriori cori. Un'altra ...Ci risiamo. Ancora, ululati e cori offensivi sui campi di calcio italiani. L'ultimo, sconcertante episodio a Lecce, nel corso della sfida tra i padroni di casa e la Lazio. Dal settore ospiti si sono levati ... "Buu" razzisti a Umtiti e Banda, la Lazio si dissocia: "Gesto deprecabile e vergognoso" Il Giudice Sportivo ha deciso di sanzionare il club biancoceleste per gli episodi di Lecce: la decisione ricade sulla partita contro l'Empoli di domenica. Chiesto alla Procura federale un approfondime ...In particolare, quelli indirizzati a Umtiti nel secondo tempo hanno suscitato una risposta collettiva da parte del pubblico locale, che ha provato a coprire i versi da scimmia provenienti dal settore ...