Buffy | Sarah Michelle Gellar non ne vuole sapere di un revival

Everyeye Serie TV

CosìMichelle Gellar , dopo anni di rumor, ha scritto la parola fine all'ipotesi di ritorno in tv della sua, esattamente 30 anni fa esordiente al cinema con l'omonimo film diretto da ...Nella serie anche un altro gradito ritorno in questo tipo di serie, a trent anni dai fasti dil ammazzavampiri , è quello diMichelle Gellar . Da gennaio su Paramount+. Daisy Jones & The ... Buffy: Sarah Michelle Gellar non tornerà, ma indica come la storia potrebbe proseguire L'attrice ha escluso un eventuale ritorno nei panni di Buffy, anche se ha alcune idee sul prosieguo della storia.Sarah Michelle Gellar è tornata a parlare di Buffy l'ammazzavampiri e del suo eventuale ritorno sugli schermi, svelando perché non sarebbe interessata a una serie revival.