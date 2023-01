Brasile | intitolata a Pelé la strada che circonda il Maracanà

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Lacheil, storico stadio brasiliano di Rio de Janeiro, è statain memoria diEduardo Paes, sindaco di Rio de Janeiro, ha annunciato che l’Avenida Radial Oeste, ovvero lacheil, ha cambiato nome ed è diventata Avenida Rei. In una nota, viene ricordato che alsegno il millesimo gol della sua carriera, il 19 novembre 1969 su rigore contro il Vasco da Gama e che otto anni prima O Rei segnò un gol dopo aver dribblato uno dopo l’altro sei avversari, impresa che nello stadio carioca è tuttora ricordata con una targa. Inoltreha giocato alla sua ultima partita in ...

Inoltre Pelé ha giocato al Maracanà la sua ultima partita in nazionale, Brasile - Jugoslavia 2 - 2 del 18 luglio 1971, "con gol di Rivelino e Gerson davanti a un pubblico di 130mila spettatori". Brasile, Pelé si intreccia al Maracanà: intitolata a lui la strada che circonda lo stadio L'avenida Radial Oeste, ovvero la strada che, a Rio de Janeiro, 'circonda' il Maracanà, ha cambiato nome ed è diventata 'Avenida Rei Pelé' ... Dal 1961 Pelé è stato dichiarato tesoro nazionale da parte del governo brasiliano. Le gesta del calciatore hanno contribuito a rendere grande il paese.