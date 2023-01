Brad Pitt | chi è la sua nuova fidanzata Ines de Ramon

(Di giovedì 5 gennaio 2023)De, 29 anni lavora nel settore dei gioielli ed è la ex moglie dell’attore Paul Wesley, star di The Vampire Diares (il divorzio ad aprile 2022 dopo tre anni di matrimonio). “Si frequentano da alcuni mesi”, aveva detto una fonte al settimanale People confermando il flirt per la prima volta tra. I due, che si sarebbero conosciuti “tramite un’amica in comune” avrebbero molto in comune a partire dallo spiccato senso dell’humor. “è carina, divertente ed energica. Ha una grande personalità. Apiace passare il tempo con lei”, spiegava l’insider giusto il mese scorso. Adesso le cose sarebbero decollate e vicine allo step successivo. Una fonte ha riferito a US Weekly che“si frequentano ...

Babylon con Margot Robbie eIn Italia il nuovo anno si apre con un titolo 'forte' come Babylon. Margot Robbie e nell'orgia (letterale e cinematografica) della Hollywood anni 20. Del ...... che è valso un Oscar all'attrice Halle Berry, la commedia Vero come la finzione con Will Ferrell, il film di Bond Quantum of Solace e World War Z con. Il figlio del cimitero racconta la ... Brad Pitt: “Così mi sono ripreso Hollywood”. Grazie (anche) a Ines – esclusivo Per Brad Pitt e Ines de Ramon nuova fidanzata dell'attore e produttore da una manciata di mesi, la bilancia propende verso il tutto bene ...Brad Pitt è tornato in forma dopo un lungo periodo amaro per lui. Il divorrzio da Angelina Jolie che va avanti dal 2016 è stato particolarmente logorante per il divo, contemporaneamente ci sono stati ...