Bosch | sensori smart sempre più diffusi

Agenzia ANSA

Da quando ha iniziato la produzione, 27 anni fa, l'azienda di tecnologia e servizi ha prodotto oltre 18 miliardi diMEMS: in ogni auto ce ne sono in media 22.è attualmente il ...Per garantire che la soluzione si adatti all'esperienza dei conducenti di ride sharing,sta ... Il dispositivo è dotato di una serie diper il monitoraggio delle corse condivise. Una ... Bosch Ces 2023, sensori perfezionati per migliorare la vita - Industria Nei soli ultimi cinque anni abbiamo prodotto un numero di sensori pari a quello di tutti gli anni precedenti”, ha dichiarato Tanja Rùckert, membro del Consiglio di Amministrazione del gruppo Bosch, al ...Se cercate un PC con tanta RAM e a cui non manca nulla, spendendo poco, oggi è il giorno per fare un bell'affare! Ecco un bel PC portatile Lenovo con una dotazione veramente interessante. Sta andando ...