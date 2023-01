Borussia Monchengladbach | UFFICIALE | primo contratto da professionista per Walde

Sportitalia

Yann Sommer, portiere delMönchengladbach, si dovrebbe trasferire presto al Bayern Monaco per sostituire Manuel Neuer Yann Sommer, portiere delMönchengladbach, si dovrebbe trasferire presto al Bayern Monaco. Secondo quanto riportato da Sky Sport DE, infatti, l'estremo difensore avrebbe il contratto in scadenza il prossimo giugno, ma ...Per il portiere invece la decisione è stata quella di andare su Yann Sommer, che arriva dai tedeschi dal. L'estremo difensore era monitorato dall'Inter, dato il possibile ... Inter, il Borussia Monchengladbach ostacola la partenza di Thuram (ANSA) - ROMA, 05 GEN - Prima il difensore Daley Blind, che era svincolato, poi il portiere Yann Sommer. Il Bayern Monaco corre ai ripari in vista della ripresa della Bundesliga (e non solo) prevista.Nonostante sia stato accostato ad alcuni club di Serie A, su tutte Milan e Inter, Yann Sommer è pronto a dire addio al Borussia Monchengladbach, direzione Bayern Monaco. Secondo quanto riportato da Sk ...