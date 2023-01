Borse | il rally si ferma per lo spettro della Fed Bce | entro l’estate fine rialzi tassi

Il Sole 24 ORE

...in Usa vanno nella stessa direzione (Il Sole 24 Ore Radiocor) - S'interrompe di colpo ildi ... Mentre lesi prendono così una pausa, l'attenzione degli investitori si sposta sull'ultima ...Giornata contrastata per leeuropee, con Piazza Affari che non si allontana dalla parità . Gli investitori, dopo ildegli scorsi giorni, hanno tirato il fiato, trovandosi anche a valutare le considerazioni emerse ... Borse, il rally si ferma per lo spettro della Fed. Wall Street giù, rimbalza il gas. Bce: entro ... Il rally di Natale è rimandato, forse, all'anno prossimo. È tornato, infatti, l'incubo del Covid e le Borse si sono .... Il Dow Jones perde l'1,10% a 32.875,01 punti, l' S&P l'1,22% a 3.782,40 punti.Gas in altalena, balza sul finale a 71 euro al MWh (+9%) (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 05 gen - S'interrompe il rally di inizio anno ...