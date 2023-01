Borsa | Milano in parità dopo dati inflazione

...automatico creato con AI Anchor Laoggi in video La redazione di Radiocor cura ogni giorno - dal lunedì al venerdì - un video con i dati fondamentali della giornata delladi, l'...Ladisi dirige in zona parità, dopo i dati Istat sull'inflazione a dicembre. Il Ftse Mib si appiattisce e svettano Saipem (+1,27%) e Tenaris (+1,19%) mentre si alleggeriscono le perdite sul ...(ANSA) - MILANO, 04 GEN - Borse europee in deciso rialzo a metà seduta, con gli investitori che scommettono su un ammorbidimento della ...4 minuti per la letturaInizio d’anno a tutta velocità per la Borsa di Milano che, con un rialzo dell’1,7 per cento, ha raggiunto i livelli toccati in aprile. La spinta decisiva è arrivata dal calo del ...