(Di giovedì 5 gennaio 2023) Le Borse europee chiudono contrastate nel giorno in cui il presidente russo Vladimir Putin annuncia il cessate il fuoco in Ucraina per il 6 e 7 gennaio in occasione del natale ortodosso. I principali ...

Agenzia ANSA

Le Borse europee chiudono contrastate nel giorno in cui il presidente russo Vladimir Putin annuncia il cessate il fuoco in Ucraina per il 6 e 7 gennaio in occasione del natale ortodosso. I principali ...Piaggio sale inSe il mercato delle auto ha visto un 2022 in calo, le due ruote anche in Italia continuano a ...Italia nel quarto trimestre (+24%) è superiore alla nostra stima di volumi in... Borsa: Europa chiude contrastata, si guarda a banche centrali - Economia Gas in altalena, balza sul finale a 71 euro al MWh (+9%) (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 05 gen - S'interrompe il rally di inizio anno dei listini europei, che devono fare i conti con i verba ...Continua la crisi delle grandi aziende che dominano la borsa americana. L’ultima azienda ad aver annunciato tagli al personale è Amazon, che prevede la perdita di oltre 18mila posti di lavoro, ma non ...