Borsa di Milano oggi 4 gennaio 2023

(Di giovedì 5 gennaio 2023)– . Ancora una seduta in deciso rialzo per Piazza Affari, che prosegue la striscia positiva iniziata nel riportandosi sui massimi dallo scorso aprile. Il Ftse Mib ha chiuso in progresso dell'1,74% spinto da banche e utilities, con Hera (+3,9%), Banco Bpm (+3,7%), Unicredit (+3,7%) ed Enel

E ora si aspetta la Bce, bilancio negativo per il 2022: ha perso più del 12% Stephen Roach: "Se sperano nel dietrofront dei tassi i mercati finanziari saranno delusi" Nuovo tonfo del valore del gas: sulla piattaforma di Amsterdam Ttf il future di febbraio ha [...] 04 gennaio - 17:43: Europa in rally, (+1,74%) chiude ai massimi da aprile 04 gennaio - A gennaio l'azionario ha già guadagnato quasi il 5%: i dati sui prezzi di dicembre in Francia, più freddi del previsto, incoraggiano gli