Calciomercato.com

Commenta per primo E' partita la stagione 2022/2023 del Bologna con il ritiro in Trentino Alto Adige , più precisamente a Pinzolo , dove lo staff di Sinisa Mihajlovic ha cominciato a lavorare con ...Commenta per primo E' partita la stagione 2022/2023 del Bologna con il ritiro in Trentino Alto Adige , più precisamente a Pinzolo , dove lo staff di Sinisa Mihajlovic ha cominciato a lavorare con ... Bolognamania: si ricomincia con i ritmi dell'estate…