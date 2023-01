Bologna | infortunio per De Silvestri | un mese di stop

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Lorenzo De, terzino del, ha riportato una lesione di primo grado del soleo sinistro. Sarà out circa unLorenzo Desarà fuori per circa un. Gli esami a cui è stato sottoposto il terzino del, infatti, hanno riportato una lesione di primo grado del soleo sinistro. COMUNICATO – Questa mattina la squadra ha ripreso i lavori a Casteldebole in preparazione a- Atalanta di lunedì. Seduta di scarico per i titolari di ieri, allenamento in campo per gli altri. Francesco Bardi si è allenato in parte col gruppo, terapie e differenziato per Musa Barrow, terapie per Kevin Bonifazi. Programma personalizzato per Joshua Zirkzee in vista del rientro graduale coi compagni previsto per i prossimi giorni. Gli esami cui è stato ...