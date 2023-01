Bologna-Atalanta | la designazione arbitrale

DAZN

...30 Cuneo - Vallefoglia VOLLEY - SUPERLEGA 15:30 Emma Villas - Milano 15:30 Trentino - Piacenza Visualizza SuperLega CALCIO - SERIE A 18:30 Verona - Cremonese 20:45CALCIO - ...... Abisso di Palermo Milan - Roma (ore 20.45) arbitro: Massa di Imperia Verona - Cremonese (09/01, ore 18.30) arbitro: Mariani di Aprilia(09/01, ore 20.45) arbitro: Di Bello di ... Diretta Bologna-Atalanta: probabili formazioni, dove vederla in tv e live streaming Non è un segreto: al Bologna serve un difensore. Come già anticipato nella Rassegna Stampa di questa mattina, il club felsineo si sta guardando attorno e, ora come ora, ha puntato gli occhi anche su S ...La squadra di Mourinho passa con un rigore di Pellegrini dopo sei minuti. Poi dominio rossoblù: Lucumì sfiora il gol al 96’ ...