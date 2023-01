BMW - i Vision Dee | a tutto digitale | il parabrezza è l' infotainment - VIDEO

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Più digital di così non si può. Eppure, sulla plancia di quest'auto non c'è traccia di un display o di un quadrante. Sembra strano, in tempi in cui calandosi in certi abitacoli pare di entrare in un negozio di televisori. E inveceha perfettamente senso sulla iDee, la concept che BMW presenta al Ces di Las Vegas esplorando gli scenari futuri della digitalizzazione dell'automobile: una show car che punta proprio su un'esperienza d'uso senza filtro e allo stesso tempo più umana. Lo schermo dell'è costituito dale anche dai finestrini laterali, come pure alcune parti della carrozzeria possono trasmettere animazioni, grafiche o scritte. L'integrazione del, insomma, qui è totale. Compagno di viaggio. Al Consumer Electronic Show, però, se ne vedono di ogni, e ...