Blind Reverendo | “la musica è la mia compagna di vita”

(Di giovedì 5 gennaio 2023), all’anagrafe Mario Rivoiro, è un artista torinese che attualmente vive in Spagna. Ha iniziato il suo percorsole da bambino imparando a cantare e a suonare le percussioni latine e africane, la chitarra e il piano. Ha pubblicato quattro lavori discografici: Letti di note (2008), Voces (Luck Label, 2012), l’EP Dipping’In (2015) e Searching The Waves (2019), anticipato dal single omonimo. Il 18 marzo 2022 è uscito un nuovo brano dal titolo “I Have a Need“. In ultimo la pubblicazione del suo lavoro discografico “Ripartire da zero“. Iniziamo dalla prima domanda: come nasce il tuo nome d’arte? Il mio nome d’arte nasce nel periodo dell’adolescenza. Suonavo in un gruppo dove gli altri componenti della band erano più grandi di me e furono loro a darmi questo soprannome. ...