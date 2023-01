Bimbo cade nel pozzo e muore dopo 4 giorni | solo qualche settimana fa una tragedia identica

Sky Tg24

L'obiettivo, infatti, era quello di cercare di far sopravvivere ilmentre con attrezzature speciali si tentava di allentare la terra attorno alla conduttura in modo che potesse essere tirato ......che ilè morto e stanno cercando di recuperare il corpo', ha detto il vicepresidente della provincia meridionale di Dong Thap, Doan Tan Bu. L'incidente approfondimento Vietnam, bambinoin ... Vietnam, bambino cade in un pozzo di 35 metri: corsa contro il tempo per salvarlo Un bambino morto in un pozzo: un dramma assurdo che ricorda quello del piccolo Alfredino Rampi. Il piccolo Nam non ce l'ha fatta. Il bimbo vietnamita di 10 anni, intrappolato da 4 giorni ...Il piccolo Nam non ce l'ha fatta. Il bimbo vietnamita di 10 anni, intrappolato da 4 giorni dentro un pozzo profondo 35 metri vicino a un cantiere nella provincia del delta del Mekong, ...