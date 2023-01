Bielorussia | “Da Russia in arrivo altri soldati | armi ed equipaggiamenti”

(Di giovedì 5 gennaio 2023) (Adnkronos) – Il ministero della Difesa inha reso noto che i raggruppamenti militari congiunti fracontinueranno a essere rafforzati e l’inizio di esercitazioni congiunte dell’aeronautica per elevare il livello di addestramento. “Nell’ambito degli sforzi per garantire la sicurezza militare dello Stato dell’Unione, il rafforzamento dei raggruppamenti regionali delle forze prosegue. Personale,militari e speciali delle forze armate russe continueranno ad arrivare in”, si legge in un comunicato. “Ulteriori attività di coordinamento delle attività sono in programma con l’di unità alle basi di addestramento”, si aggiunge. L'articolo proviene ...

