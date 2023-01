Biden punge Putin | cosa c' è dietro la tregua Scenario choc | quanto durerà la guerra

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Il presidente americano Joelegge laordinata dal leader del Cremlino per i due giorni del Natale ortodosso - 6 e 7 gennaio - come mera occasione per consentire ai suoi soldati di rifiatare. Vladimir"era pronto a bombardare ospedali, infermerie e chiese il 25 dicembre e a Capodanno", ha notatoaggiungendo: "Credo che stia cercando di prendere una boccata d'ossigeno". Per 36 ore dalle 12 del 6 gennaio alla mezzanotte del 7 gennaio le armi dovrebbero tacere. Il presidente russo ha ordinato al ministro della Difesa, Serghei Shoigu, di disporre unacon un cessate il fuoco lungo tutta la linea dei fronti in Ucraina, in coincidenza - evidenzia un comunicato del Cremlino - con le celebrazioni del Natale ortodosso. Nel gioco delle parti del regime era stato il Patriarca di ...

ilmessaggero.it

... il cielo è blu, il sole splende e l'aria. Sono i colori della festa quelli che dominano nel ... persone più mature, sono il popolo che si è mobilitato per arrivare a un traguardo cheha ...Dà la sensazione che, che non ha perso le elezioni di midterm come si pensava, si senta in sella. Basta vedere anche l'incontro con Xi Jinping.vuole tenere ferme le cose e non farsi ... Ucraina, Biden punge Zelensky: «Ignorò l’allarme sull’invasione». Kiev risponde: chiedemmo sanzioni preventive Il presidente americano Joe Biden legge la tregua ordinata dal leader del Cremlino per i due giorni del Natale ortodosso - 6 e 7 gennaio - come ...