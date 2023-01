Biathlon | sprint femminile Pokljuka 2023 | Wierer sul podio dietro E Öberg e Simon | disastro Vittozzi

Leggi su sportface

(Di giovedì 5 gennaio 2023) I risultati e la classifica finale delladi, parte della quarta tappa di Coppa del Mondo di2022/. In Slovenia trionfa Elvira, al suo secondo successo stagionale dopo l’inseguimento di Annecy-Le Grand-Bornand. La svedese chiude la sua gara senza errori al tiro, come anche le altre due atlete salite sul, ovvero Juliae la nostra Dorothea. Per l’azzurra si tratta della seconda apparizione sulin questa CdM dopo il secondo posto ottenuto nell’inseguimento di Kontiolahti, durante la prima tappa. Gara assolutamente da dimenticare per Lisa, partita con il pettorale numero uno e protagonista di una prestazione ...