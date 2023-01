Biathlon | Dorothea Wierer sul podio in Coppa del Mondo | l’azzurra è terza

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Si apre con unper l’Italia la quattro giorni di gare in programma a Pokljuka (Slovenia), sede della quarta tappa delladeldi, infatti, ha conquistato il terzo posto nella sprint femminile sulla distanza dei 7.5 km., così come le altre due atlete finite sul, ha terminato la prova senza errori al tiro. Meglio di lei solamente la svedese Elvira Oeberg, che ha chiuso con il crono finale di 20:25.2, e la francese Julia Simon, che ha preceduto di quasi 12 secondi l’italiana. Persi tratta del quartoottenuto nella località slovena, il secondo stagionale a livello individuale dopo quello conseguito sulla neve finlandese di Kontiolahti ...

OA Sport

Dopo il terzo posto arrivato nello sprint femminile di Pokljuka con un bilancio perfetto al poligono di tiro, come non la accadeva nella specialità dalle Olimpiadi ,Wierer, ha parlato della sua prestazione. Ecco le sue parole: "E' sicuramente un inizio anno positivo, la mia forma sugli sci non è ancora quella che era ad inizio stagione prima che mi ...Il 2023 della Coppa del mondo diinizia nel segno diWierer . Sulle nevi slovene di Pokljuka la bolzanina ha infatti conquistato un prezioso terzo posto nella sprint che ha aperto l'anno solare. Per la campionessa ... LIVE Biathlon, 7,5 km Sprint Pokljuka 2023 in DIRETTA: Wierer terza! Vince Elvira Oeberg e Vittozzi affonda Dopo il terzo posto arrivato nello sprint femminile di Pokljuka, Dorothea Wierer ha parlato della sua prestazione.Dorothea Wierer ha chiuso al terzo posto la sprint di Pokljuka, aprendo il suo 2023 e quello del biathlon italiano con un podio in Coppa del Mondo. Perfetta al poligono ed efficace sugli sci, l’azzurr ...