Biathlon | Dorothea Wierer | “Finalmente ho sparato bene | non sono ancora al 100%”

(Di giovedì 5 gennaio 2023)ha chiuso al terzo posto la sprint di Pokljuka, aprendo il suo 2023 e quello delitaliano con un podio in Coppa del Mondo. Perfetta al poligono ed efficace sugli sci, l’azzurra si è dovuta arrendere solo ad Elvira Oeberg e Julia Simon, le due migliori interpreti in stagione finora. A fine garaha parlato al canale ufficiale della IBU, queste le sue dichiarazioni: “La prima gara dopo la pausa natalizia è sempre un po’ strana, mafelice di essere riuscita a non commettere errori al poligono, era un bel po’ che non mi accadeva!” “Sapevo che spararesarebbe stato importantissimo – ha continuato l’altoatesina – la pista qui è sempre molto difficile, specialmente nei tratti di discesa dove vado spesso in difficoltà. Ora sto iniziando a sentirmi ...

OA Sport

