(Di giovedì 5 gennaio 2023) La quarta tappa della Coppa del Mondodi2022-2023, scattata oggi a Pokljuka, in Slovenia, vede subito salire sul podio l’Italia:7.5 kma conquistarlo è, che spara col 100% e viene battuta soltanto dalla svedese, detentrice del pettorale blu di miglior under 25, prima, e dalla transalpina Julia Simon, che difende il pettorale giallo di leader della generale, seconda. A punti Samuela Comola, 39ma, che dunque prenderà parte all’inseguimento insieme a Federica Sanfilippo che, dopo l’esordioCoppa del Mondo di sci di fondodel Tour de Ski in Val Mustair, è 47ma alla prima ...

OA Sport

... parte della quarta tappa di Coppa del Mondo di2022/2023 . In Slovenia trionfa Elvira ... come anche le altre due atlete salite sul podio , ovvero Julia Simon e la nostraWierer . Per ...Il programma con gli orari e la diretta streaming sprint femminile di Pokljuka , valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di. Saranno cinque le azzurre al via: Lisa Vittozzi,Wierer, Samuela Comola, Rebecca Passler e Federica Sanfilippo. Appuntamento questo pomeriggio, gioevdì 5 gennaio, alle ore 14.20. La ... Biathlon, Dorothea Wierer è terza nella sprint femminile di Pokljuka! Vince Elvira Oeberg, male Lisa Vittozzi La quarta tappa della Coppa del Mondo femminile di biathlon 2022-2023, scattata oggi a Pokljuka, in Slovenia, vede subito salire sul podio l’Italia: nella 7.5 km sprint femminile a conquistarlo è Doro ...Il programma con gli orari e la diretta streaming sprint femminile di Pokljuka, valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon ...