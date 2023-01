Biathlon | Coppa del Mondo femminile 2022 2023 | la classifica generale aggiornata

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Ladideldigara dopo gara. La scorsa stagione a vincere fu la norvegese Marte Olsbu Røiseland davanti alla svedese Öberg e all’austriaca Lisa Theresa Hauser. Chi riuscirà ad imporsi in quest’edizione? Le nostre azzurre riusciranno a farsi valere? Ecco, di seguito, laevento dopo evento. IL CALENDARIO COMPLETO LADIDELJulia Simon (FRA) 546 Elvira Oeberg (SWE) 485 Denise Herrmann-Wick 396 Ingrid Landmark Tandrevold (NOR) 381 Lisa Vittozzi (ITA) 373 Linn Persson (SWE) 364 Lisa ...

OA Sport

I risultati e la classifica finale della sprint femminile di Pokljuka , parte della quarta tappa didel Mondo di2022/2023 . In Slovenia trionfa Elvira Öberg , al suo secondo successo stagionale dopo l'inseguimento di Annecy - Le Grand - Bornand. La svedese chiude la sua gara senza ...Il programma con gli orari e la diretta streaming sprint femminile di Pokljuka , valida per ladel Mondo 2022/2023 di. Saranno cinque le azzurre al via: Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Samuela Comola, Rebecca Passler e Federica Sanfilippo. Appuntamento questo pomeriggio, gioevdì ... Biathlon, Coppa del Mondo Pokljuka 2023. L'Italia maschile riuscirà a incidere in un contesto storicamente nemico Si inaugura la quarta tappa di Coppa del Mondo e un gennaio di grandissimo biathlon con l'antipasto in terra slovena che sostituisce Oberhof, dove si disputeranno i ...