Bertram Yachts Tortona | il miglior Radosevic della stagione nel blitz di Varese

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Non si poteva aprire nel modoe il nuovo anno per ladi coach Marco Ramondino, formazione che lunedì 2 gennaio, nel 13° turnoSerie A UnipolSai, è riuscita ad avere la meglio sulla Openjobmetis. Imponendosi di misura col punteggio di 89-88 al Palasport “Lino Oldrini”, la compagine piemontese però non solo è riuscita a inaugurare al meglio il 2023 ma ha anche allungato a tre la propria striscia di successi consecutivi in trasferta in campionato. Nell’ultima affermazione esterna in particolareha potuto giovarsi delle prestazioni di rilievo di Mike Daum (17 punti), Tyler Cain, Ariel Filloy (entrambi 10 punti) e, soprattutto, delle prove messe a referto da Leone Semaj Christon. Autore di 14 ...