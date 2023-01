(Di giovedì 5 gennaio 2023) Papa Francesco si è alzato in piedi e ha atteso che ladel papa emerito Josephfosse accompagnata dai sediari fino all'ingresso della basilica di San Pietro per dedicargli un momento di ...

Agenzia askanews

ha presieduto le esequie, a cui hanno partecipato migliaia di fedeli, 130 cardinali e 3.700 sacerdoti. 5 gennaio 2023"Vola alta, parola, cresci in profondità, /nadir e zenith della tua significazione ", ... In fondo valgono anche per lui i versi di Alda Merini, riferiti a Maria e citati da papaa ... Bergoglio tocca la bara di Ratzinger mentre lascia il sagrato Roma, 5 gen. (askanews) - Papa Francesco si è alzato in piedi e ha atteso che la bara del papa emerito Joseph Ratzinger fosse accompagnata ...Credo che Papa Benedetto abbia letto questo Motu proprio con dolore nel cuore”, ha affermato Gänswein Lo ha detto il segretario del Papa emerito in un'intervista a Die… Leggi ...