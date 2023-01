Bergamo | lo fermano per un controllo e in auto gli trovano droga e coltelli | arrestato

Il Sannio Quotidiano

Due muri consecutivi, targati Breuning - Vecchi,Padura Diaz ma Copelli restituisce con gli ...e l'errore diretto di Padura Diaz materializzano il primo time out della sfida sponda(22 -...Due muri consecutivi, targati Breuning - Vecchi,Padura Diaz ma Copelli restituisce con gli ...e l'errore diretto di Padura Diaz materializzano il primo time out della sfida sponda(22 -... Bergamo: lo fermano per un controllo e in auto gli trovano droga e ... Coppia fermata per un controllo al Villaggio degli Sposi. Nel bagagliaio trovati anche bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e due coltelli ...Milano, 5 gen. (Adnkronos) – Primo arresto dell’anno da parte della polizia locale di Bergamo: è successo nel pomeriggio dello scorso 3 gennaio, quando gli agenti del comando di via Coghetti hanno fer ...