Beretta | Il Napoli contro l' Inter è stato meno brillante rispetto al solito

Napoli Magazine

. Gli agenti del commissariato Scampia hanno effettuato un controllo in via Fratelli Cervi ...un controllo presso l'abitazione dell'uomo dove hanno rinvenuto una pistola replica modello...gli agenti del commissariato Scampia hanno effettuato un controllo in via Fratelli Cervi ...un controllo presso l'abitazione dell'uomo dove hanno rinvenuto una pistola replica modello... FIGC - Beretta: "Il Napoli con l'Inter non è stato brillante come sempre" A “1 Football Club”, su 1 Station Radio, è intervenuto Mario Beretta, ex allenatore ed attuale Consigliere FIGC. Aspettative rispettate dopo le prime partite di Serie A"Tutto è andato come ci si aspe ...Proseguono senza sosta i controlli delle forze dellordine per un fine anno in sicurezza. Nel pomeriggio di venerdì gli agenti del commissariato di Portici-Ercolano hanno sorpreso in via Marconi a Por ...