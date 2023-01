Benzina | automobilisti in fila verso San Marino | verde a 1 | 5 euro

Agenzia ANSA

Ogni volta che il prezzo del carburante aumenta in Italia, a San Marino i benzinai fanno affari d'oro. E' dal primo di gennaio che dalle province confinanti di Rimini e Pesaro Urbino gliitaliani affrontano lunghe file per fare il pieno a San Marino dove il prezzo medio per litro si è fermato ad 1,50 euro. Come riporta la stampa locale, il pellegrinaggio verso i benzinai ... Da giorni sentiamo parlare del caro benzina ma chi vive vicino a un altro Stato può pensare a una breve gita per rifornirsi.