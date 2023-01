Benzina e bollette | la coperta corta degli aiuti alle famiglie

Leggi su panorama

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Lo stop allo sconto sulle accise dei carburanti ha portato di nuovo i prezzi alla pompa pericolosamente intorno ai due euro al litro. Fino a quando gli sconti statali erano in vigore i prezzi non superavano gli 1,7 euro per lae gli 1,8 per il gasolio, ma la situazione è di nuovo degenerata senza apparente motivo, visto che il prezzo al barile non arriva a 80 dollari, ben più bassooltre 100 biglietti verdi dell’aprile 2022. Oggi, invece, laverde self-service viaggia intorno agli 1,8 euro (con il diesel intorno a 1,9), con valori intorno agli 1,95 euro al litro per la verde servita e gli oltre due euro per il gasolio. Detto in parole povere, i valori sono tornati a quelli precedenti al 21 marzo 2021, quando l’allora governo Draghi iniziò con gli sconti. Calcolatore alla mano, la decurtazione sulle accise valeva ...