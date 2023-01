(Di giovedì 5 gennaio 2023) SAN– Ogni volta che il prezzo del carburante aumenta in Italia, a Sani fanno affari d’oro. E’ dal primo di gennaio che dalle province confinanti di Rimini e Pesaro Urbino gliitaliani affrontano lunghe file per fare il pieno a Sandove il prezzo medio per litro si è fermato ad 1,50. Come riporta la stampa locale, il pellegrinaggioi del Titano è costante da giorni e anche questa mattina c’erano lunghealle stazioni di rifornimento più vicine al confine. E’ una situazione temporanea perché come già successo ad esempio nel 2016, il Governo sammarinese presto adeguerà i prezzi e le accise. La differenza resterà ma minima e dovuta alla differenza di Iva, in Italia al 22 ...

Agenzia ANSA

Ogni volta che il prezzo del carburante aumenta in Italia, a San Marino i benzinai fanno affari d'oro. E' dal primo di gennaio che dalle province confinanti di Rimini e Pesaro Urbino gliitaliani affrontano lunghe file per fare il pieno a San Marino dove il prezzo medio per litro si è fermato ad 1,50 euro. Come riporta la stampa locale, il pellegrinaggio verso i benzinai ...Dove conviene fare il pieno Ma non va bene nemmeno agli. Per farsene un'idea è ... la modalità di gran lunga più utilizzata, e non il servito): per quanto riguarda la, il ... Benzina:automobilisti in fila verso San Marino, verde a 1,5 euro SAN MARINO - Ogni volta che il prezzo del carburante aumenta in Italia, a San Marino i benzinai fanno affari d'oro. E' dal primo di gennaio che dalle ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...