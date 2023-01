Benzina alle stelle | italiani in coda per farla a San Marino | verde costa 1 | 50 euro

24+

Come riporta la stampa locale, il pellegrinaggio verso i benzinai del Titano è costante da giorni e anche questa mattina c'erano lunghe filastazioni di rifornimento più vicine al confine. E' ...A nostro avviso è possibile che insiemeversioni elettriche vengano proposte sul mercato anche versioni termiche con motori ibridi e a. Questo allo scopo di portare sul mercato un ... Dalla benzina alle bollette: ecco le mosse del governo per contenere l'inflazione 2023 al 6% - 24+ Mobilità sempre più elettrica, veicoli più tecnologici e connessi, una maggiore pazienza per le tempistiche di consegna dilatate e una grande fiducia nelle concessionarie. Sono le principali tendenze ...SAN MARINO - Ogni volta che il prezzo del carburante aumenta in Italia, a San Marino i benzinai fanno affari d'oro. E' dal primo di gennaio che dalle ...