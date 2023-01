Benfica | Schmid | “Il Chelsea ci sta mancando di rispetto e sta facendo impazzire Enzo Fernandez”

(Di giovedì 5 gennaio 2023) “È stato un argomento molto discusso questa settimana.è un bravo ragazzo e un giocatore straordinario, vogliamo che resti”. Rogert potrà ancora contare su, che rimane aldopo la trattativa fallita con il. “La situazione non è facile: ha vinto il Mondiale e ha avuto proposte, ci sono un sacco di soldi in gioco. È un giocatore giovane, questo crea confusione e lo capiamo tutti- ha detto l’allenatore -. Ma è una persona straordinaria“. “Non era autorizzato a tornare in Argentina, questo non è accettabile e ci saranno delle conseguenze. Non vogliamo venderlo, né io né il presidente – aggiunge-Ssappiamo che c’è una clausola, se vuole andarsene e qualcuno pagherà, sarà ceduto. C’è un club interessato ma sa che potrà ...

QUI- La squadra allenata dascenderà in campo, invece, con il 4 - 2 - 3 - 1. In porta ci sarà Vlachodimos, i due terzini saranno Bah e Grimaldo con Silva e Otamendi al centro della ...E più di un allenatore, in particolare alcuni allenatori maestri della 'guerra lampo', ultimamentedel, sono riusciti a far mostrare la corda alla Juve. Allegri, da questo punto di ... Benfica, Schmidt: "Enzo Fernandez-Chelsea Loro comportamento irrispettoso" Il tecnico dei lusitani sull'interesse dei Blues per il centrocampista argentino: "Non posso accettare ciò che stanno facendo" ...L’allenatore del Benfica Schmidt sul Chelsea pronto a pagare la clausola di Enzo Fernandez: “Comportamento irrispettoso” ...