Benevento | ufficiale il prestito di Umile all’Angri

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoA poche ore dalla risoluzione anticipata delcon la Sambenedettese. l’attaccante classe 2003 Brunoè stato girato indal. Per lui nuova esperienza nel campionato di serie D ma in Campania, nella compagine attualmente decima nel girone G. Di seguito il comunicatodel club salernitano: “Un nuovo under per l’attacco angrese. Il Direttore Sportivo Antonio Del Sorbo ha concluso la trattativa con la società sannita per portare ad Angri un giovane promettente classe 2003. Si tratta dell’esterno d’attacco destro Bruno, cresciuto nel vivaio del Napoli, che arriva ad Angri con la formula deldopo aver iniziato la stagione nella Sambenedettese”. L'articolo ...

