Benevento | in C vogliono Vokic ma potrebbe presentarsi un ostacolo

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoL’esperienza dinel Sannio è ai titoli di coda. Lo sloveno, che ha il contratto in scadenza a giugno 2023, ha tanti corteggiatori in serie C. Su di lui si registra infatti l’interesse di Vicenza, Foggia e Juve Stabia, che avrebbero chiesto informazioni sul fantasista classe 96 nativo di Lubiana. L’unico freno alle trattative è al momento rappresentato dall’infortunio che lo tiene lontano dai convocati dallo scorso ottobre. Al momento gli unici che non si stanno allenando con il gruppo nel ritiro del Mancini Park Hotel di Roma sono proprio lui e il capitano Gaetano Letizia. I tempi di recupero per lo sloveno sono stimati ancora in almeno un mese abbondante,di non poco conto per chi vuole assicurarsi le sue prestazioni. In ogni caso, comunque, la parentesi in giallorosso del 26enne è destinata a concludersi ...