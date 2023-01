Benedetto XVI | stamattina i funerali Mai successo prima | un papa celebra i funerali di un papa

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Alle 9,30 in San Pietro i fundo Joseph Ratzinger. La salma delemeritoXVI è stata esposta all’omaggio di centinaia di migliaia di fedeli fino a ieri sera, poi la bara è stata chiusa.Francescole esequie: mai, unper idi un altro pontefice. L'articoloXVI, Mai: undi un ...

Fra i momenti iconici del pontificato dinon può mancare la copertina della Bild il giorno successivo alla sua elezione con il leggendario titolo: Noi siamo Papa! ( Wir sind Papst! ). Quel titolo fu una trovata effettivamente ...Incredibilmente nel 2015 Papa Francesco ha giustificato l'attentato terrorista islamico a Charlie Hebdo che aveva mietuto 12 morti e 11 feriti. Papacon la prolusione di Ratisbona ha denunciato il dramma dell'Islam contemporaneo: la sua pratica del jihad violento e il divorzio tra fede e ragione che lo caratterizza. Stranamente, in ...Alle 9,30 in San Pietro i fundo Joseph Ratzinger. La salma del papa emerito Benedetto XVI è stata esposta all’omaggio di centinaia di migliaia di fedeli fino a ieri sera, poi la bara è stata chiusa.Quelle di Benedetto XVI non saranno esequie papali solenni: quelle spettanti al pontefice tradizionalmente durano nove giorni.