Benedetto XVI | Roma blindata per i funerali del Papa emerito

7.45 Lombardi: tensione tra Papi infondata I momenti di discussione tra il Papa emeritoe Francesco sono "cose talmente microscopiche che veramente non aveva nessun senso il fatto di interpretarle in chiave di tensione" Così padre Lombardi, direttore della Sala Stampa ...... quando ancora non sono arrivate le prime luci dell'alba, folle di fedeli cominciano a riversarsi in piazza San Pietro dove alle 9.30 verranno celebrati i funerali del Papa emerito. In ...Una zona rossa con gli accessi presidiati dalle forze dell'ordine, mille agenti in campo e divieto di sorvolo sull'area di piazza San Pietro. E' tutto pronto in Vaticano per i funerali di Benedetto XV ...(Adnkronos) – A poche ore dai funerali del Papa emerito Benedetto XVI, il Vaticano ha reso noto il testo del ‘rogito’ in latino che in un sigillo di metallo è stato messo dentro la bara dove riposano ...