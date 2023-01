Benedetto XVI | Roma blindata per i funerali del Papa Emerito | Piazza San Pietro stracolma di fedeli

(Di giovedì 5 gennaio 2023) commenta Migliaia diin Vaticano per idiXVI - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci Sono migliaia i, i religiosi, le suore, i pellegrini accorsi in ...

- In una piazza San Pietro gremita di fedeli, i funerali del Papa emerito presenziati da Papa Francesco. Presenti due delegazioni uffiali, d'Italia, con Il presidente della Repubblica Sergio ...ROMA - Da oltre un'ora e mezza prima dell'inizio dei funerali del Papa emerito, scomparso il 31 dicembre scorso, e celebrati dal pontefice in carica, Papa Francesco, piazza San Pietro a Roma è gremita di fedeli mentre la nebbia che avvolge la Basilica e nasconde la ...Sono stati circa 200mila i pellegrini che in questi giorni hanno reso omaggio al Papa emerito Benedetto XVI, la cui salma è stata esposta nella basilica di San Pietro a partire dal 2 gennaio. La sala ...Oggi a San Pietro si svolgono i funerali di Joseph Ratzinger . Le esequie saranno precedute dalla cerimonia con la quale, alle 8.45, la bara sar ...