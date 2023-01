Benedetto XVI | piazza San Pietro pronta per i funerali – Video

(Di giovedì 5 gennaio 2023) (Adnkronos) – Tutto pronto inSana Roma per isolenni diXVI. Campane a morto nella Basilica Vaticana hanno poi suonato quando la bara con le spoglie del Papa emerito è uscita dalla Basilica portata dai sediari, poco dopo le 8.50, per permettere il rosario dei fedeli inSan. L'articolo proviene da Italia Sera.

Circa mezz'ora prima dell'inizio della cerimonia la bara è stata portata in piazza, accolta da un lungo applauso. Nella prima fila dei posti riservati alle autorità anche il presidente del Consiglio ...Papa Francesco è arrivato in sedia a rotelle a Piazza San Pietro dove presiederà la celebrazione dei funerali di. La celebrazione dei funerali diè preceduta dalla recita del rosario. La bara di Ratzinger è stata collocata sul sagrato. Sopra la bara è stato collocato un Vangelo aperto.Sono arrivati all'alba, e forse anche prima, le migliaia di fedeli che oggi parteciperanno ai funerali di Benedetto XVI a Piazza San Pietro. Alle 6.30 già era molto lunga la fila che arrivava dal lato ...Città del Vaticano – I posteri quando sarà, se mai verrà riaperta in futuro, troveranno all'interno della bara una pergamena che racchiude il senso della vita ...