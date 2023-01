Benedetto XVI | oggi i funerali | l’addio e il rito per il Papa emerito

(Di giovedì 5 gennaio 2023) (Adnkronos) –“solenni ma sobri”, in piazza San Pietro, perXVI a partire dalle 9.30. A presiedere le celebrazioni saràFrancesco che terrà l’omelia, a celebrare il decano del Collegio cardinalizio, il cardinale Giovanni Battista Re. E, con loro, 3.700 sacerdoti concelebranti. Imponente anche la copertura mediatica, con più di mille giornalisti accreditati, da più di trenta Paesi. Circa 100mila persone attese in piazza per la cerimonia dopo gli oltre 200mila che hanno reso omaggio negli ultimi tre giorni al feretro. La bara con le spoglie di Ratzinger uscirà dalla Basilica di San Pietro poco dopo le 8.50 per permettere il rosario dei fedeli. Quindi, seguirà la liturgia. Al termine deiXVI verrà sepolto nelle Grotte vaticane, nella ...

Sono arrivati all'alba, e forse anche prima, le migliaia di fedeli che oggi parteciperanno ai funerali dia Piazza San Pietro. Alle 6.30 già era molto lunga la fila che arrivava dal lato di Porta Sant'Anna. La zona intorno al Vaticano è tutta transennata fino alla fine di Via della ...Reso noto il contenuto del testo che descrive in breve il pontificato A poche ore dai funerali del Papa emerito, il Vaticano ha reso noto il testo del 'rogito' in latino che in un sigillo di metallo è stato messo dentro la bara dove riposano le spoglie di Ratzinger, insieme alle medaglie del ...Oggi i funerali del papa emerito Benedetto XVI presieduti da papa Francesco. Presenti capi e autorità di Stato. Per l'Italia presenti il presidente ...Una zona rossa con gli accessi presidiati dalle forze dell'ordine, mille agenti in campo e divieto di sorvolo sull'area di piazza San Pietro . E' tutto pronto in Vaticano per i funerali di Benedetto X ...