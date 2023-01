Benedetto XVI | oggi i funerali | l’addio e il rito per il Papa emerito

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“solenni ma sobri”, in piazza San Pietro a Roma, perXVI a partire dalle 9.30. A presiedere le celebrazioni saràFrancesco che terrà l’omelia, a celebrare il decano del Collegio cardinalizio, il cardinale Giovanni Battista Re. E, con loro, 3.700 sacerdoti concelebranti. Imponente anche la copertura mediatica, con più di mille giornalisti accreditati, da più di trenta Paesi. Circa 100mila persone attese in piazza per la cerimonia dopo gli oltre 200mila che hanno reso omaggio negli ultimi tre giorni al feretro. La bara con le spoglie di Ratzinger uscirà dalla Basilica di San Pietro poco dopo le 8.50 per permettere il rosario dei fedeli. Quindi, seguirà la liturgia. Al termine deiXVI verrà sepolto nelle Grotte ...

Duecentomila fedeli, in appena tre giorni, hanno reso omaggio in Vaticano alla salma di Papae oggi altri centomila lo saluteranno nell'ultimo commosso abbraccio per i funerali , questa mattina. Al centro del sagrato della Basilica di San Pietro una grande struttura coperta ...Gli operai preparano la tomba dove verrà seppellito il papa emeritodopo i funerali. Ratzinger sarà sepolto al posto di Giovanni Paolo II nelle Grotte Vaticane, una cripta situata sotto la basilica e contenente più di 90 tombe di papi. Il corpo del suo ...NICOLA ZUCCARO - Inizieranno alle ore 8.50 di giovedì 5 gennaio 2023, con l'uscita del feretro dalla Basilica di San Pietro per la successiva recita del Rosario da parte dei circa 100.000 fedeli prese ...Credo che Papa Benedetto abbia letto questo Motu proprio con dolore nel cuore”, ha affermato Gänswein Lo ha detto il segretario del Papa emerito in un'intervista a Die… Leggi ...