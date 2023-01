Benedetto XVI | in migliaia a San Pietro per i funerali del Papa emerito

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Ina Roma, in piazza San, per idiXVI. A presiedere la messaFrancesco che ha lasciato celebrare il decano del collegio cardinalizio, Giovanni Battista Re.di fedeli, questa mattina a Roma in Piazza San, hanno partecipato aidelXVI Al termine dei, “solenni ma sobri”, la salma delha lasciato la piazza per raggiungere le grotte vaticane dove sarà tumulata durante una cerimonia privata. A concelebrare idel130 cardinali, 300 vescovi e 3700 sacerdoti arrivati a Roma da ...

Alle 8.45 in Piazza San Pietro, dove Papa Francesco celebra oggi i funerali di, fa il suo ingresso in processione la bara in rovere del Papa emerito. I sediari lasciano il feretro al ...... poi il lungo applauso Le campane della basilica di San Pietro suonano con i rintocchi 'a morto' nel momento della traslazione dalla basilica a Piazza San Pietro della bara di. È un ...Migliaia di fedeli, questa mattina a Roma in Piazza San Pietro, hanno partecipato ai funerali del Papa emerito Benedetto XVI.L'omelia esequiale per il sommo Pontefice emerito Benedetto XVI: “Siamo qui con il profumo della gratitudine e l'unguento della speranza per dimostrargli, ancora una volta, l'amore che non si perde” ...