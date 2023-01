Benedetto XVI | in 50mila a San Pietro per i funerali di Papa Ratzinger - La folla | Santo subito

... ovvero la messa in latino, da sempre difesa e sostenuta con forza da. Ratzinger nel 2007 aveva infatti firmato il Motu proprio 'Summorum Pontificum', con il quale si proponeva di '...Mentre le bandiere nazionali ed europee sugli edifici pubblici italiani sventolano a mezz'asta , in Vaticano la giornata dei funerali di Papanon ha portato al blocco delle attività. Per oggi, 5 gennaio 2023 , non è stata infatti proclamata giornata di lutto, disposizione che si applica normalmente al Pontefice regnante e ...Secondo incontro in meno di due mesi fra la leader di Ecr e il presidente dei Popolari. Prove di intesa dopo lo scandalo che sta travolgendo i Socialisti ...scrisse al Papa per intercedere ma nulla cambiò. Monsignor Georg Ganswein e le memores, il gruppo di consacrate che hanno assistito il Papa emerito Benedetto XVI fino agli ultimi istanti di vita nel ...