Benedetto XVI | il ‘rogito’ nella bara | “Lottò contro crimini del clero sui minori”

(Di giovedì 5 gennaio 2023) (Adnkronos) – A poche ore dai funerali del Papa emeritoXVI, il Vaticano ha reso noto il testo delin latino che in un sigillo di metallo è stato messo dentro ladove riposano le spoglie di Ratzinger, insieme alle medaglie del pontificato e ai palli. Nel testo che descrive in breve il pontificato, si sottolinea la lotta “con fermezza” diXVIgli abusi sessuali da parte dei preti. “luce di Cristo risorto dai morti, il 31 dicembre dell’anno del Signore 2022, alle 9,34 del mattino, mentre terminava l’anno ed eravamo pronti a cantare il Te Deum per i molteplici benefici concessi dal Signore, l’amato Pastore emerito della Chiesa,XVI, è passato da questo mondo al Padre. Tutta la Chiesa insieme col Santo Padre ...

Sono arrivati all'alba, e forse anche prima, le migliaia di fedeli che oggi parteciperanno ai funerali dia Piazza San Pietro. Alle 6.30 già era molto lunga la fila che arrivava dal lato di Porta Sant'Anna. La zona intorno al Vaticano è tutta transennata fino alla fine di Via della ...Reso noto il contenuto del testo che descrive in breve il pontificato A poche ore dai funerali del Papa emerito, il Vaticano ha reso noto il testo del 'rogito' in latino che in un sigillo di metallo è stato messo dentro la bara dove riposano le spoglie di Ratzinger, insieme alle medaglie del ...Oggi i funerali del papa emerito Benedetto XVI presieduti da papa Francesco. Presenti capi e autorità di Stato. Per l'Italia presenti il presidente ...Una zona rossa con gli accessi presidiati dalle forze dell'ordine, mille agenti in campo e divieto di sorvolo sull'area di piazza San Pietro . E' tutto pronto in Vaticano per i funerali di Benedetto X ...