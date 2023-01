Benedetto XVI e lo sforzo di mostrare la ragione della fede | addio all’ultimo degli intellettuali

Leggi su fmag

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Dalla morte diXVI fino ad oggi, giornata dei solenni funerali celebrati in San Pietro, una lunghissima fila di persone ha reso omaggio alle spoglie del Papa emerito e contemporaneamente si è subito levato nell’infosfera un dibattito sulla sua figura. Giornalisti, scienziati,: moltissimi hanno preso parola, chi in modo più critico chi in modo più elogiativo, sulla persona di Joseph Ratzinger. Ciò non si spiega solo con l’importanza del ruolo istituzionale rivestito, ma certamente con lo spessore del suo pensiero. Con Ratzinger, infatti, se ne va infatti unoultimi grandidel ‘900 europeo, che si è formato sulle grandi figuretradizione occidentale – Platone, Agostino, Bonaventura, Tommaso, Pascal – ma ha dialogato tutta la vita col pensiero ...