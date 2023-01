Benedetto XVI | benedizione di Francesco fra gli applausi | il coro ‘Santo subito’ – Video

(Di giovedì 5 gennaio 2023) (Adnkronos) – La nebbia che per tutta la durata delle esequie ha avvolto la cupola di San Pietro si è diradata solo quando la bara diXVI è stata issata a spalla e portata di nuovo nella Basilica, al termine della funzione. Glie le voci dalla piazza che gridavano “Santo subito” hanno accompagnato ladi Papache ha posto la mano sulla bara per poi sedersi nuovamente sulla sedia a rotelle. Intanto, in piazza, sono sventolate le bandiere della Baviera e quella tedesca. L'articolo proviene da Italia Sera.

