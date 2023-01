Benedetto VXI a Ratisbona | il discorso che ha segnato il pontificato

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Pubblichiamo ilpronunciato daXVI nell’Aula magna dell’Università di, il 12 settembre 2006 E’ per me un momento emozionante trovarmi ancora una volta nell’università e una volta ancora poter tenere una lezione. I miei pensieri, contemporaneamente, ritornano a quegli anni in cui, dopo un bel periodo presso l’Istituto superiore di Freising, iniziai la mia attività di insegnante accademico all’università di Bonn. Era – nel 1959 – ancora il tempo della vecchia università dei professori ordinari. Per le singole cattedre non esistevano né assistenti né dattilografi, ma in compenso c’era un contatto molto diretto con gli studenti e soprattutto anche tra i professori. Ci si incontrava prima e dopo la lezione nelle stanze dei docenti. I contatti con gli storici, i filosofi, i filologi e naturalmente anche tra le ...