Benedetta Rossi | il lutto che le ha sconvolto la vita | una notizia davvero devastante

(Di giovedì 5 gennaio 2023)e ilterribile che ha lasciato senza parole i fan: ecco unamolto terribile Una delle foodblogger che hanno cambiato completamente il mondo culinario con le sue ricette semplici e gustose è lei,. Da qualche tempo, oltre aver acquisito diversi fan attraverso le sue pagine Instagram e Youtube, conduce il famoso programma Fatto in casa con, canale 33 FoodNetwork. Nonostante i successi raggiunti, la donna ha vissuto unstraziante.dramma- ildemocratico.comCresciuta in provincia di Fermo, esattamente a Porto San Giorgio, la grandissimasin da ...

ilmattino.it

ha sempre delle ricette gustose e strepitose da condividere con i suoi fan, e soprattutto è un'ottima amica che tiene compagnia a chi in casa guarda un po' di tv. L'ultimo evento però ...Il messaggio criptico sui social Leggi anche >senza pace: 'Mia zia Giulietta ha avuto un crollo'. Di nuovo in ansia dopo la morte della nonna Lo screzio Nel corso del programma ... Benedetta Rossi senza pace: «Mia zia Giulietta ha avuto un crollo». Di nuovo in ansia dopo la morte della nonn Benedetta Rossi, di Fatto in Casa con Benedetta è tornata sui social dopo una lunga assenza dovuta alla morte dell'amata nonna Blandina. La food blogger aveva annunciato la perdita ...Da "La casa delle luci" di Donato Carrisi al nuovo saggio di Massimo Recalcati, ecco i 10 libri più acquistati nella settimana di Natale!